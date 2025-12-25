Colloquio telefonico tra Volodymyr Zelernsky e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner dopo che il presidente ucraino ha rivelato i dettagli del nuovo piano messo a punto con gli Usa. "Abbiamo discusso - ha spiegato il leader ucraino sui social - di alcuni importanti dettagli sui lavori in corso. Ci sono delle buone idee che possono contribuire al risultato di una pace duratura". Mosca. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Zelensky sente Witkoff e Kushner sul nuovo piano. Il Cremlino: "Lui inadeguato per arrivare alla pace"

Leggi anche: Ucraina, Zelensky sente Witkoff e Kushner: “Telefonata costruttiva”

Leggi anche: Piano di pace di Trump, telefonata Zelensky-Kushner-Witkoff e il fraintendimento Ucraina-Usa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Trump: Più vicini che mai alla fine della guerra. I leader europei a Berlino - Media, colloqui Usa-Ucraina forse nel fine settimana a Miami, all'esame le mappe; Trump sente europei e Putin: “Risolti quasi tutti i problemi, vogliono la fine della guerra”; Zelensky: “Tutti sogniamo che lui (Putin) muoia, ma chiediamo la pace”. Il Cremlino avanza dubbi sulla sua lucidità; Zelensky: “Il piano degli USA non esclude l’Ucraina nella NATO”.

Zelensky sente Witkoff e Kushner, 'discussi dettagli del piano' - Colloquio telefonico tra Voldymyr Zelensky e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner dopo che il presidente ucraino ha rivelato i dettagli del nuovo piano messo a punto con gli Usa. ansa.it