Dieci rinforzi alla nostra questura Ma i sindacati bocciano il piano | Solo briciole dal Ministero

Il Ministero dell’Interno ha annunciato l’assegnazione di dieci rinforzi alla questura di Reggio, nell’ambito di un piano di potenziamento della sicurezza. Tuttavia, i sindacati esprimono critiche, definendo le risorse come insufficienti e qualificandole come “briciole”. La questione rimane al centro del dibattito sulla reale efficacia delle misure adottate per rafforzare la sicurezza nel territorio.

Dieci nuovi uomini assegnati alla questura di Reggio dal piano di potenziamento sicurezza varato dal Viminale. Nello specifico saranno sei ispettori che rinforzeranno gli uffici di via Dante e quattro (tre agenti e un ispettore=) che rimpolperanno l’organico della sezione di polizia stradale reggiana. Numeri che però non trovano la soddisfazione dei sindacati di polizia che – con una dura nota congiunta firmata da Siulp, Sap, Coisp e Silp-Cgil – tuonano: "Questo piano è un fallimento. Dal Ministero sono arrivate solo briciole e così il controllo del territorio e i servizi istituzionali sono a rischio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

