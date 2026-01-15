Il Papa ha incontrato i parenti delle vittime a Crans-Montana, esprimendo la propria commozione e pregando per le anime scomparse. In momenti di grande dolore, le parole sembrano insufficienti di fronte alla sofferenza, ma la presenza e la preghiera rappresentano un gesto di vicinanza e speranza. Un saluto che invita alla riflessione e alla speranza nel supporto spirituale in tempi difficili.

Nel silenzio carico di dolore che accompagna le grandi tragedie, anche le parole più alte sembrano faticare a trovare spazio. Quando la perdita è improvvisa, violenta, incomprensibile, ogni tentativo di spiegazione appare fragile. È in questo vuoto che si è inserito l'incontro avvenuto questa mattina nel Palazzo apostolico, dove Papa Leone XIV ha ricevuto i genitori e i familiari dei ragazzi vittime dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Un momento segnato dalla sofferenza, ma anche dalla volontà di condividere il peso di una domanda che attraversa la fede e l'esperienza umana: perché. Le cronache raccontano i fatti, i numeri, le responsabilità.

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, il Papa riceve i parenti dei ragazzi morti: “Sono commosso, domandiamo a Dio perché”

