Il Papa incontra i parenti delle vittime di Crans-Montana | Sono commosso tanto dolore Prego per voi

Il Papa ha incontrato oggi in Vaticano i parenti delle vittime di Crans-Montana, esprimendo vicinanza e preoccupazione. Leone XIV ha ascoltato le testimonianze e ha offerto parole di conforto, riconoscendo il dolore delle famiglie coinvolte. L'incontro si è svolto in un clima di sobrietà e rispetto, sottolineando l'importanza della memoria e della solidarietà di fronte a una tragedia così grave.

Roma, 15 gennaio 2026 – Incontro con Leone XIV oggi in Vaticano per le famiglie delle vittime di Crans Montana. "Dico, molto sinceramente, che sono molto commosso e sconvolto – ha detto il pontefice –. Volevo almeno avere l'opportunità di condividere un momento che per voi, in mezzo a tanto dolore e sofferenza, è una prova della nostra fede, di ciò che crediamo". "Una delle persone a voi più care, più amate, ha perso la vita in una catastrofe di estrema violenza, oppure si trova ricoverata in ospedale per un lungo periodo, con il corpo sfigurato dalle conseguenze di un terribile incendio che ha colpito l'immaginario di tutto il mondo - ha proseguito il Papa –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Papa incontra i parenti delle vittime di Crans-Montana: “Sono commosso, tanto dolore. Prego per voi” Leggi anche: Crans Montana, il Papa commosso incontra i genitori delle vittime Leggi anche: Crans-Montana, papa Leone ai famigliari delle vittime: "Sono commosso" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Crans-Montana, Mantovano: Italia si costituirà parte civile nel procedimento in Svizzera; Crans-Montana, domani famiglie delle vittime a Palazzo Chigi per coordinamento su fronte giudiziaria - Aggiornamento del 14 Gennaio delle ore 21:20; Crans-Montana, abbracci e lacrime l’ultimo viaggio dei ragazzi italiani; Crans-Montana, Mattarella fa visita ai feriti a Zurigo, poi la cerimonia con Macron. Il messaggio sul quaderno delle condoglianze: «Una tragedia immane, ora giustizia». Il Papa incontra i parenti delle vittime di Crans-Montana: “Sono commosso, tanto dolore. Prego per voi” - Leone XIV: “Volevo almeno avere l'opportunità di condividere un momento con voi, in mezzo a tanta sofferenza. quotidiano.net

Il Papa incontra le famiglie delle vittime della catastrofe in Svizzera: un gesto di conforto e solidarietà - Le famiglie delle vittime di un tragico disastro in Svizzera ricevono il conforto e il sostegno del Papa in un momento di profonda tristezza e dolore. notizie.it

Crans Montana, il Papa riceve i familiari delle vittime: "Commosso e sconvolto" - "Siate certi della vicinanza di Gesù e della sua tenerezza" e "siate certi della sua preghiera e della mia preghiera personale", ha detto il Papa ai familiari delle vittime del rogo ... tg24.sky.it

DAVIDE GILARDINO INCONTRA PAPA LEONE XIV - Il vercellese e il Piemonte nella storia cattolica. Un legame che vive tuttora Articolo completo su: https://www.vercellioggi.it/davide-gilardino-incontro-con-papa-leone-xiv/ facebook

Papa Leone XIV incontra María Corina Machado, Nobel per la Pace 2025 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.