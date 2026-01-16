Il Ministero dell' Istruzione | nessuna schedatura delle studentesse e degli studenti palestinesi
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiarisce che nessun ufficio scolastico regionale ha richiesto o effettuato la schedatura delle studentesse e degli studenti palestinesi. Non sono stati raccolti né richiesti dati personali né informazioni che possano identificare specificamente gli studenti palestinesi nelle scuole italiane. Questa precisazione mira a garantire trasparenza e rispetto della privacy degli studenti coinvolti.
“Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ribadisce che nessun Ufficio Scolastico Regionale ha richiesto la rilevazione di dati personali né l'identificazione delle studentesse e degli studenti palestinesi. Le attività avviate hanno riguardato esclusivamente l'acquisizione di dati numerici per regione e per ordine di scuola, al fine di poter valutare l'adozione di misure di accoglienza e integrazione nel percorso scolastico. La rilevazione è volta a dare supporto alle scuole che ne avessero necessità, come fatto dal Governo Draghi nei confronti della popolazione studentesca ucraina. Si segnala, inoltre, che è in corso la diffusione su alcuni siti online di documentazione non inerente alle attività di monitoraggio e del tutto estranea alla rilevazione avviata dal MIM. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: MIM chiarisce: rilevazione numerica sugli studenti palestinesi per accoglienza, nessuna schedatura individuale avviata dal Ministero
Leggi anche: Ministero Istruzione avvia rilevazione studenti palestinesi: rilevazione anonima per il sostegno didattico. Sindacati all’attacco: “Schedatura discriminatoria senza base normativa”
Conteggio degli studenti palestinesi, il ministero risponde all’Usb: “Non è una schedatura, ma…; Valditara alle scuole: schedate gli studenti palestinesi; Rilevazione studenti palestinesi nelle scuole italiane, è polemica. Mim: È anonimo, Flc Cgil: Schedatura; L'accoglienza degli studenti palestinesi diventa un caso, Mim: stesso format applicato con gli alunni ucraini.
Il Ministero dell'Istruzione: nessuna schedatura delle studentesse e degli studenti palestinesi - “Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ribadisce che nessun Ufficio Scolastico Regionale ha richiesto la rilevazione di dati ... iltempo.it
MIM chiarisce: rilevazione numerica sugli studenti palestinesi per accoglienza, nessuna schedatura individuale avviata dal Ministero - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la natura della rilevazione dati sugli studenti palestinesi nelle scuole. orizzontescuola.it
Conteggio degli studenti palestinesi, il ministero risponde all’Usb: “Non è una schedatura, ma un piano per l’integrazione” - Valditara risponde all'USB: la rilevazione serve per l'integrazione degli studenti palestinesi, come fatto per gli ucraini nel 2022 ... ilfattoquotidiano.it
Il Tribunale di Torino ha pronunciato una nuova e significativa condanna nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, accertando l’illegittimità del sistema informatizzato utilizzato per l’assegnazione delle supplenze da GPS e riconoscendo i… x.com
Istruzione, dal Ministero dell'Istruzione 1,3 milioni per campus della filiera tecnologica in Sicilia - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.