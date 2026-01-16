Il Ministero dell' Istruzione | nessuna schedatura delle studentesse e degli studenti palestinesi

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiarisce che nessun ufficio scolastico regionale ha richiesto o effettuato la schedatura delle studentesse e degli studenti palestinesi. Non sono stati raccolti né richiesti dati personali né informazioni che possano identificare specificamente gli studenti palestinesi nelle scuole italiane. Questa precisazione mira a garantire trasparenza e rispetto della privacy degli studenti coinvolti.

“Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ribadisce che nessun Ufficio Scolastico Regionale ha richiesto la rilevazione di dati personali né l'identificazione delle studentesse e degli studenti palestinesi. Le attività avviate hanno riguardato esclusivamente l'acquisizione di dati numerici per regione e per ordine di scuola, al fine di poter valutare l'adozione di misure di accoglienza e integrazione nel percorso scolastico. La rilevazione è volta a dare supporto alle scuole che ne avessero necessità, come fatto dal Governo Draghi nei confronti della popolazione studentesca ucraina. Si segnala, inoltre, che è in corso la diffusione su alcuni siti online di documentazione non inerente alle attività di monitoraggio e del tutto estranea alla rilevazione avviata dal MIM. 🔗 Leggi su Iltempo.it

