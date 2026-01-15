Ministero Istruzione avvia rilevazione studenti palestinesi | rilevazione anonima per il sostegno didattico Sindacati all’attacco | Schedatura discriminatoria senza base normativa

Il Ministero dell'Istruzione ha avviato una rilevazione anonima sugli studenti palestinesi nelle scuole italiane per l'anno scolastico 2025/2026, finalizzata al sostegno didattico. La misura ha suscitato critiche da parte dei sindacati, che la denunciano come una schedatura discriminatoria priva di basi normative. La questione solleva questioni sulla tutela della privacy e sull'equità educativa, al centro del dibattito pubblico e istituzionale.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato una rilevazione sulla presenza di studenti palestinesi nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 20252026. La raccolta dati rimarrà aperta per tutto l'anno con aggiornamenti costanti.

