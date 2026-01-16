MIM chiarisce | rilevazione numerica sugli studenti palestinesi per accoglienza nessuna schedatura individuale avviata dal Ministero

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato una nota ufficiale per chiarire che la rilevazione dei dati sugli studenti palestinesi nelle scuole non comporta una schedatura individuale. La comunicazione mira a precisare che l'operazione riguarda esclusivamente la raccolta di informazioni numeriche, senza identificare o tracciare singoli studenti.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la natura della rilevazione dati sugli studenti palestinesi nelle scuole. Il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Carmela Palumbo, in una nota, ha precisato che nessun Ufficio Scolastico Regionale ha richiesto dati personali o l’identificazione individuale degli alunni di origine palestinese. La rilevazione avviata dal MIM ha riguardato esclusivamente l’acquisizione di dati numerici suddivisi per regione e per ordine di scuola. L’obiettivo dichiarato consiste nella valutazione e nell’adozione di misure di accoglienza e integrazione nel percorso scolastico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Ministero Istruzione avvia rilevazione studenti palestinesi: rilevazione anonima per il sostegno didattico. Sindacati all’attacco: “Schedatura discriminatoria senza base normativa”

Leggi anche: Conteggio degli studenti palestinesi, il ministero risponde all’Usb: “Non è una schedatura, ma un piano per l’integrazione”

