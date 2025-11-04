Cassino presentazione di Beyond The Surface Il Fascino del Proibito e Until The End La Condanna del Proibito di Claire Dee

Il Comune di Cassino e il Palazzo della Cultura sono lieti di annunciare un importante appuntamento letterario nell’ambito della 6ª edizione della rassegna "Un Parco di Libri".Giovedì 6 Novembre alle ore 18:00, la Sala Pellecchia del Palazzo della Cultura (Corso della Repubblica, 271) ospiterà. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Repost @palazzo_elena_ Ho partecipato oggi alla presentazione dei Campionati Mondiali Universitari di Cross, che si terranno a Cassino il 14 e 15 marzo 2026, accogliendo atleti e staff da oltre 30 Paesi del mondo. Con me anche l’assessore Pasquale Ciac - facebook.com Vai su Facebook

Sony ha annunciato una presentazione per la prossima settimana, ma non è un PlayStation Showcase - Sony ha effettivamente annunciato la nuova presentazione "Beyond the Boundaries", ma non è un PlayStation Showcase come pensavamo, almeno per ora. Riporta multiplayer.it