Cassino presentazione di Beyond The Surface Il Fascino del Proibito e Until The End La Condanna del Proibito di Claire Dee

Frosinonetoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cassino e il Palazzo della Cultura sono lieti di annunciare un importante appuntamento letterario nell’ambito della 6ª edizione della rassegna "Un Parco di Libri".Giovedì 6 Novembre alle ore 18:00, la Sala Pellecchia del Palazzo della Cultura (Corso della Repubblica, 271) ospiterà. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Sony ha annunciato una presentazione per la prossima settimana, ma non è un PlayStation Showcase - Sony ha effettivamente annunciato la nuova presentazione "Beyond the Boundaries", ma non è un PlayStation Showcase come pensavamo, almeno per ora. Riporta multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Cassino Presentazione Beyond The