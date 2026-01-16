Il Galà del pedale toscano Sfilano i nostri campioni

Il Galà del pedale toscano si terrà domani, sabato 17 gennaio, alle ore 16 presso il Forum Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata. L’evento, promosso dal Comitato Regionale della Federciclismo, sarà l’occasione per celebrare i principali protagonisti del ciclismo in Toscana e riconoscere i loro risultati. Un momento di incontro e valorizzazione del movimento ciclistico regionale, aperto a appassionati e professionisti.

Domani sabato 17 gennaio, con inizio alle ore 16, si svolgerà presso il Forum Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata, il galà del ciclismo toscano organizzato dal Comitato Regionale della Federciclismo del presidente Luca Menichetti (nella foto). Durante la lunga cerimonia saranno premiati i campioni regionali e nazionali, oltre ai vincitori di titoli internazionali del 2025 e gli atleti e atlete che hanno indossato la maglia azzurra, alla presenza di ospiti e autorità. Sarà presente il toscano Kristian Sbaragli che proprio alla fine della stagione 2025 ha lasciato l’attività e che ora si occupa della scuola di ciclismo giovanissimi a Castelfiorentino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

