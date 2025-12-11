Le leggende del motociclismo sfilano al Galli | dal Bez al dottor Costa una serata di storie e campioni

Al Teatro Galli di Rimini si è svolta una serata speciale dedicata alle icone del motociclismo. Tra storie, aneddoti e momenti emozionanti, campioni e leggende si sono incontrati sul palco, regalando al pubblico un evento memorabile che ha celebrato la passione e la storia di questo sport.

🔗 Leggi su Riminitoday.it

