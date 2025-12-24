Si sono laureati Campioni Italiani su pista Gli oscar del pedale della stagione 2025 sono andati ai talentuosi Gaggioli e Ferruzzi
Il ciclismo pistoiese, quello della Valdinievole e quello della Piana, ha eletto al termine della stagione 2025 due atleti juniores entrambi della Polisportiva Monsummanese degno di un simbolico Oscar quali protagonisti ammirati. Tutti e due, Gaggioli di Vinci figlio d’arte e Ferruzzi che abita a Galluzzo alla periferia di Firenze dopo aver brillato su pista ai Campionati Regionali al velodromo delle Cascine a Firenze, hanno concluso la loro stagione conquistando la maglia tricolore di Campioni Italiani nella specialità inseguimento a squadre, quali componenti il quartetto della rappresentativa toscana del quale facevano parte anche Matteoli e Menici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Ciclismo, a Ferruzzi e Gaggioli l'Oscar 2025
Leggi anche: 65 Comuni italiani sono andati in crisi finanziaria nel 2024: tre in Calabria sono andati in dissesto
Si sono laureati Campioni Italiani su pista. Gli oscar del pedale della stagione 2025 sono andati ai talentuosi Gaggioli e Ferruzzi; Il padel toscano trionfa ai campionati italiani over; Tricolori Elite a Trieste, premiati Nicolò Vettore e Madalina Grabucea; Arti marziali, premiati 5 giovani giuliesi dall'amministrazione comunale.
Taekwondo, trionfo ai Campionati Italiani FITA 2025: tre ori e argento a squadre per il team - Ottimi risultati per il team ai Campionati Italiani FITA 2025 di taekwondo, svoltisi il 20 e 21 dicembre a Jesolo, nelle categorie Master, Under 21 e cinture rosse. terremarsicane.it
Campionato italiano di Ornitologia: tre licatesi si laureano campioni nazionali - Tre allevatori licatesi di cardellini, nell’edizione numero 56 del Campionato Nazionale di Ornitologia, si sono piazzati ai primissimi pos ... quilicata.it
Sci, Sieff e Bresadola campioni italiani di salto - Annika Sieff (Fiamme Oro) e Giovanni Bresadola (Esercito) sono i campioni italiani di salto, il due portacolori dello Sc Gardena Leonie Runggaldier ... sportmediaset.mediaset.it
Gli etnei si sono laureati campioni d’inverno e sfidano Benevento e Salernitana per la Serie B. Nubi societarie e poca chiarezza in casa aretusea e trapanese. #WeSportIT - facebook.com facebook
Ti sei riscattato gli anni di laurea, magari facendo sacrifici Bravo, somaro: ora la pensione è più lontana! Grazie a loro, quelli che invece di abolire la #Fornero le hanno messo il turbo (e non sono nemmeno laureati: furboni!). #pensioni #Manovra x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.