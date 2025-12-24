si sono laureati campioni italiani su pista gli oscar del pedale della stagione 2025 sono andati ai talentuosi gaggioli e ferruzzi

Il ciclismo pistoiese, quello della Valdinievole e quello della Piana, ha eletto al termine della stagione 2025 due atleti juniores entrambi della Polisportiva Monsummanese degno di un simbolico Oscar quali protagonisti ammirati. Tutti e due, Gaggioli di Vinci figlio d’arte e Ferruzzi che abita a Galluzzo alla periferia di Firenze dopo aver brillato su pista ai Campionati Regionali al velodromo delle Cascine a Firenze, hanno concluso la loro stagione conquistando la maglia tricolore di Campioni Italiani nella specialità inseguimento a squadre, quali componenti il quartetto della rappresentativa toscana del quale facevano parte anche Matteoli e Menici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

