Nella mattina di venerdì 16 gennaio, a Milano, è stato trovato il corpo di un uomo di circa 40 anni sotto un cavalcavia di via Padova, nel quartiere Loreto. Si tratta dell'ultima vittima del freddo che, negli ultimi giorni, ha causato la morte di tre persone senza fissa dimora nella città. Questi eventi evidenziano la grave emergenza sociale legata alla vulnerabilità delle persone senza dimora durante le ondate di gelo.

Abbandonato in mezzo alla strada, probabilmente ucciso dal freddo. Nella mattina di venerdì 16 gennaio, poliziotti e sanitari hanno trovato il corpo di un uomo di circa 40 anni sotto un cavalcavia di via Padova, nel quartiere Loreto di Milano. È la terza persona senza fissa dimora che è stata trovata morta negli ultimi giorni, complici le temperature sono particolarmente rigide. Il primo caso risale al 5 gennaio, quando il 34enne Andrea Colombo era stato trovato senza vita tra Rogoredo e San Donato Milanese. Il secondo, invece, è stato rinvenuto l’8 gennaio nelle vie del centro, a pochi passi dalla stazione Cadorna: la sua identità è ancora sconosciuta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il freddo a Milano ha ucciso la terza persona senza fissa dimora in pochi giorni

