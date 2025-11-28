Dura reazione del partito democratico di Villa SGiovanni dopo le motivazioni della Corte dei Conti sul Ponte

Reggiotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La Corte dei conti ha pubblicato le motivazioni per la ricusazione del visto di legittimità alla delibera Cipess e sono notizie pessime per l'Italia; quello che è definitivamente "crollato", è un iter procedurale azzardato che ha già comportato un danno irrecuperabile per le casse pubbliche e la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

dura reazione partito democraticoLegge fine vita impugnata, il Pd non ci sta: “Atto grave, oltre il conflitto istituzionale” - "Il Governo trasforma una questione di umanità in terreno di propaganda", ha aggiunto Silvio Lai, segretario regionale del PD ... Riporta cagliaripad.it

Cerca Video su questo argomento: Dura Reazione Partito Democratico