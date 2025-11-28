Dura reazione del partito democratico di Villa SGiovanni dopo le motivazioni della Corte dei Conti sul Ponte

“La Corte dei conti ha pubblicato le motivazioni per la ricusazione del visto di legittimità alla delibera Cipess e sono notizie pessime per l'Italia; quello che è definitivamente "crollato", è un iter procedurale azzardato che ha già comportato un danno irrecuperabile per le casse pubbliche e la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it