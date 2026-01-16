Il celebre pianista Vincenzo Maltempo ospite dell’Associazione Scarlatti

Vincenzo Maltempo, rinomato pianista, sarà ospite dell’Associazione Scarlatti per inaugurare la stagione 2026. Con un recital al Teatro Sannazaro, proporrà un programma dedicato a Schumann e Brahms, offrendo un’occasione di ascolto raffinato e di qualità. L’evento rappresenta l’inizio di un’annata ricca di appuntamenti musicali, confermando il ruolo dell’Associazione come punto di riferimento per la musica classica a Napoli.

Dopo la consueta pausa natalizia, riprendono finalmente i concerti dell'Associazione Alessandro Scarlatti, il cui prossimo concerto, che si terrà al Teatro Sannazaro giovedì 15 gennaio (ore 20.30), sarà dedicato a due grandi compositori della musica tedesca: Robert Schumann e Johannes Brahms. Sarà il pianista Vincenzo Maltempo che inauguraerà a Napoli la nuova programmazione 2026 dell'Associazione Alessandro Scarlatti, presieduta da Oreste de Divitiis. Definito dalla critica internazionale come "uno dei talenti più originali e tecnicamente dotati della sua generazione", il pianista Vincenzo Maltempo sarà pertanto il protagonista di un evento concertistico di rara intensità proponendo un percorso d'ascolto che affiancherà alla maestosità di grandi capolavori strutturali, la raffinatezza e il virtuosismo delle trascrizioni d'autore ad essi riferiti.

