Nicolai Lugansky ospite dell’Associazione Scarlatti
Il celebre pianista russo Nicolai Lugansky, sarà ospite giovedì 20 novembre, al Teatro Sannazaro per un recital pianistico con musiche di Beethoven, Schumann, Debussy e Wagner. Serata di grande emozione, giovedì 20 novembre, quella che già si preannuncia essere un appuntamento di grande richiamo artistico, per la prestigiosa presenza di uno dei più grandi pianisti . 🔗 Leggi su 2anews.it
