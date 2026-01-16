Un padre da due anni e mezzo senza notizie della propria figlia. Dopo un lungo percorso giudiziario, le accuse infondate sono state archiviate grazie a indagini approfondite. Ora, con il procedimento concluso, spera di poter ricostruire il rapporto e riabbracciare la figlia, dopo un periodo di grande sofferenza e incertezza.

Valdelsa, 16 gennaio 2026 – Dopo due anni e mezzo di calvario, da cui è uscito fortemente provato, era finalmente certo di poter riabbracciare la figlia e recuperare tutto quel tempo perso dietro a una battaglia difensiva nei confronti dell’ex compagna che lo accusava di maltrattamenti, ma che indagini accurate hanno dimostrato inesistenti portando all’ archiviazione del procedimento (ci sono sentenze del tribunale che lo dimostrano, ndr ). Eppure l’odissea di questo padre, che risiede in un comune dell’Empolese, continua e si fa sempre più paradossale. Dopo la sentenza di archiviazione definitiva (e senza possibilità di ulteriore impugnazione) che ha fatto cadere ogni accusa a suo carico, è stato chiesto al genitore di sottoporsi con il personale dell’Unità funzione salute mentale adulti a numerosi incontri che sarebbero stati propedeutici per poter rivedere la bambina – che nel frattempo è andata vivere con la madre in una struttura protetta – nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il calvario di un padre privato della figlia: “Da due anni e mezzo non so dove sia”

