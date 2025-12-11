Operazione sbagliata | Un maxi risarcimento per la morte di mio padre Calvario lungo 13 anni

Dopo un lungo e complesso iter giudiziario di 13 anni, la famiglia di un paziente paralizzato per metà corpo ha ottenuto un maxi risarcimento per la morte del padre, avvenuta sei anni dopo un intervento chirurgico. La vicenda ha visto anche il ricorso a consulenze tecniche esterne e un’accusa di responsabilità medica rivolta all’ospedale di Torrette.

Ci sono voluti 13 anni di battaglie legali, un cambio di periti cercati fuori regione per avere una consulenza tecnica d’ufficio neutra e la morte del paziente arrivata dopo sei anni dall’intervento che lo aveva paralizzato per metà corpo per vincere una causa dove è stata riconosciuta la responsabilità medica dell’ ospedale di Torrette. Questo il lungo iter affrontato da una famiglia di Trecastelli che solo nella sentenza arrivata il 2 dicembre scorso, alla prima sezione civile della Corte di Appello di Ancona, si è vista dare ragione. Come anticipato ieri dal Carlino la corte ha condannato l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche a risarcire il figlio del paziente operato per un aneurisma cerebrale il 5 ottobre del 2012. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Operazione sbagliata: "Un maxi risarcimento per la morte di mio padre. Calvario lungo 13 anni"

