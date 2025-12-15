Ucciso a 16 anni per difendere un amico | 11 anni e mezzo all’aggressore Il padre di Fallou | Una vergogna

Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato a 11 anni e sei mesi un diciassettenne per l’omicidio di Fallou Sall, un 16enne di origine senegalese ucciso mentre cercava di difendere un amico. La sentenza segna un importante passaggio nel caso, che ha suscitato reazioni e riflessioni sulla giustizia e le responsabilità giovanili.

