Ucciso a 16 anni per difendere un amico | 11 anni e mezzo all’aggressore Il padre di Fallou | Una vergogna

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato a 11 anni e sei mesi un diciassettenne per l’omicidio di Fallou Sall, un 16enne di origine senegalese ucciso mentre cercava di difendere un amico. La sentenza segna un importante passaggio nel caso, che ha suscitato reazioni e riflessioni sulla giustizia e le responsabilità giovanili.

ucciso a 16 anni per difendere un amico 11 anni e mezzo all8217aggressore il padre di fallou una vergogna

© Bolognatoday.it - Ucciso a 16 anni per difendere un amico: 11 anni e mezzo all’aggressore. Il padre di Fallou: “Una vergogna”

Undici anni e sei mesi di reclusione è la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale per i minorenni di Bologna nei confronti del diciassettenne accusato dell'omicidio di Fallou Sall, ragazzo sedicenne di origine senegalese, colpito mortalmente con una coltellata la sera del 4 settembre 2024. Bolognatoday.it

Vigilante ucciso, condannati a 16 anni i tre minori

Video Vigilante ucciso, condannati a 16 anni i tre minori

ucciso 16 anni difendereFallou Sall, ucciso a 16 anni per difendere un amico: coetaneo condannato a 11 anni - Il collegio di giudici, presieduto dalla presidente del Tribunale per i minori di Bologna, Gabriella Tomai, ha condannato ad una pena di 11 anni e 6 mesi il giovane, all'epoca dei ... msn.com

ucciso 16 anni difendereFallou, ucciso per aver difeso l’amico a Bologna: coetaneo 16enne condannato a 11 anni di carcere - Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato a 11 anni e 6 mesi il sedicenne che il 4 settembre 2024 uccise Fallou, intervenuto per difendere ... fanpage.it