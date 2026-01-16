Il calcio italiano saluta l' ex Avellino Giancarlo Tacchi una carriera tra Serie A e B

Il calcio italiano ricorda Giancarlo Tacchi, ex attaccante e ala, scomparso all’età di 68 anni. Nato ad Avellino, ha vissuto una carriera tra Serie A e B, lasciando un segno importante nel panorama calcistico. Tacchi è deceduto il 16 gennaio 2026 presso l’ospedale di Avezzano, dove era ricoverato dopo un ictus. La sua figura rimane un punto di riferimento per molti appassionati e professionisti del settore.

Il mondo del calcio piange Giancarlo Tacchi, ex attaccante e ala, scomparso all'età di 68 anni. Tacchi è morto il 16 gennaio 2026 all'ospedale di Avezzano, dove era ricoverato in seguito a un ictus.Da tempo viveva a Trasacco, paese in cui si svolgeranno i funerali: la cerimonia è prevista domani.

