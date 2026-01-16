Il bagno in casa adesso è a colori la nuova tendenza home dice basta al minimal in stile spa

Per il 2026, il bagno si colora: addio al minimalismo spa e ai toni neutri. La nuova tendenza punta su colori vivaci e audaci, richiamando lo stile degli anni '90. Un modo per rendere gli spazi più personali e caratterizzati, senza rinunciare a sobrietà e funzionalità. Le tonalità accese diventano protagoniste, offrendo un’alternativa fresca e originale per rinnovare l’ambiente bagno in modo semplice e di carattere.

Dimenticate i bagni total white o in toni freddi, tra le tendenze per la casa del 2026 c'è quella di puntare sui colori accesi e audaci, proprio come andava di moda negli anni '90.

