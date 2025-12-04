Come creare un bagno in stile SPA a casa tua

Punta su tessili e accessori sensoriali. Per avere un bagno effetto stile SPA a casa tua, la prima scelta ricade sui tessili che devono essere morbidi e di qualità. Parliamo quindi di asciugamani di cotone morbido, tappetini in microfibra, accappatoi che danno senso di comfort in maniera da avere proprio le stesse emozioni e sensazioni, che si hanno in una SPA professionale. La disposizione è importante perché l’occhio vuole la sua parte. Un portasciugaman i elegante posizionato in un punto strategico è bello da vedere e comodo da utilizzare. Il suggerimento è quello di utilizzare sempre dei colori neutri, perché tendono a essere delle tinte più rilassanti per l’occhio e trasmettono una maggiore senso di pulizia e profondità dello SPAzio. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Come creare un bagno in stile SPA a casa tua

