Luci colori e addobbi a non finire La casa adesso si illumina per Natale
Con l’avvicinarsi del Natale, la casa cambia volto. È il periodo in cui gli ambienti si riempiono di calore, di luci e di piccoli riti che segnano l’attesa della festa più amata. Non è solo una questione estetica: decorare la casa per Natale è un modo per prepararsi emotivamente alle feste, per rallentare e riscoprire il piacere di stare insieme. Le prime a comparire sono le luci, protagoniste assolute dell’atmosfera natalizia. Catene luminose che corrono lungo balconi, finestre e corrimano, lanterne che illuminano gli ingressi, candele profumate che scaldano i salotti. C’è chi preferisce il bianco caldo, classico e discreto, e chi invece ama i colori, con giochi di luce che cambiano ritmo e intensità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
