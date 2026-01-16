Igor Volley ancora in trasferta | sabato sera il big match con Scandicci
La Igor Volley di Lorenzo Bernardi affronta sabato sera il quarto impegno fuori casa consecutivo, questa volta contro Scandicci. La squadra si prepara per una sfida importante nel proseguimento del calendario di inizio 2026, mantenendo alta l’attenzione sui risultati e sulla continuità di prestazioni. Un appuntamento da seguire per capire le dinamiche del campionato e l’andamento della formazione in questa fase della stagione.
Quarta trasferta consecutiva per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che prosegue il tour-de-force di inizio 2026 con un altro impegno esterno. Domani, sabato 17 gennaio, alle 20 (diretta Dazn e Volleyball World Tv) le azzurre saranno in campo a Firenze per la sfida alle neo-campionesse del Mondo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
