Idea En-Nesyri | l’ingaggio è l’ostacolo principale
L’approdo di Youssef En-Nesyri al Napoli si scontra principalmente con il problema dell’ingaggio, considerato l’ostacolo principale. La società partenopea sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco durante la sessione invernale di mercato, ma la richiesta economica del giocatore rappresenta un elemento di valutazione cruciale. La situazione rimane in evoluzione, con l’obiettivo di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti.
Il Napoli continua a valutare soluzioni per rafforzare l’attacco nella finestra invernale e tra i profili monitorati con maggiore attenzione c’è quello di Youssef En-Nesyri. L’idea affascina lo staff tecnico, ma l’operazione presenta un nodo tutt’altro che secondario: i costi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ostacolo principale riguarda l’ingaggio dell’attaccante del Fenerbahce, superiore ai quattro milioni netti a stagione, una cifra che complica non poco i piani del club azzurro.“Non basterebbe dunque solo la cessione di Lucca (ingaggio da 2,5 milioni), servirebbe anche la partecipazione del Fenerbahce sullo stipendio. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
