Santa Maria Terni terapia immersiva e realtà virtuale via alla sperimentazione | Applicabile a circa 250 interventi l’anno

Al Santa Maria di Terni, la terapia immersiva con realtà virtuale è ora in fase di sperimentazione nel reparto di Chirurgia Vascolare. Questa tecnologia, utilizzata tramite visori 3D, mira a migliorare l’approccio a circa 250 interventi all’anno, offrendo potenziali benefici sia per i pazienti che per il personale medico. La sperimentazione si inserisce in un percorso di innovazione volto a integrare strumenti digitali nelle pratiche cliniche quotidiane.

La realtà virtuale entra in sala operatoria: al Santa Maria di Terni, in particolare in Chirurgia Vascolare, da qualche settimana è attiva la fase di sperimentazione la terapia immersiva, utilizzata tramite visori 3D con la realtà virtuale.Sono sempre più numerosi infatti gli interventi eseguiti. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

