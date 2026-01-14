Santa Maria Terni terapia immersiva e realtà virtuale via alla sperimentazione | Applicabile a circa 250 interventi l’anno

Al Santa Maria di Terni, la terapia immersiva con realtà virtuale è ora in fase di sperimentazione nel reparto di Chirurgia Vascolare. Questa tecnologia, utilizzata tramite visori 3D, mira a migliorare l’approccio a circa 250 interventi all’anno, offrendo potenziali benefici sia per i pazienti che per il personale medico. La sperimentazione si inserisce in un percorso di innovazione volto a integrare strumenti digitali nelle pratiche cliniche quotidiane.

