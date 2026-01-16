I Vigili del Fuoco si inginocchiano per le vittime di Gaza il Viminale | Erano in divisa discredito per tutto il corpo dei pompieri

I Vigili del Fuoco sono stati criticati per aver partecipato a una manifestazione in divisa a Gaza. Il Viminale sottolinea che, in quanto rappresentanti ufficiali, devono mantenere un comportamento riservato e rispettare il ruolo istituzionale, evitando di mostrare simboli o di parlare pubblicamente in modo da non compromettere l’immagine della categoria. Questa posizione evidenzia l’importanza di distinguere tra azioni individuali e l’istituzione che rappresentano.

Pisa, 16 gennaio 2026 – «I vigili del fuoco, quando scioperano e manifestano, non devono farlo con l'uniforme, non possono cioè farsi riconoscere in quanto vigili del fuoco che stanno protestando né tantomeno parlare in pubblico per difendere le ragioni per le quali stanno manifestando. È questa la tesi sostenuta dal ministero degli Interni che sta contestando a dieci di loro di aver difeso le ragioni del popolo palestinese, davanti a piazze gremite da decine di migliaia di persone che protestavano contro il genocidio, all'interno degli scioperi e delle mobilitazioni di questo autunno». Così l' Usb di Pisa sul suo profilo Facebook. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I Vigili del Fuoco si inginocchiano per le vittime di Gaza, il Viminale: “Erano in divisa, discredito per tutto il corpo dei pompieri” Leggi anche: Pisa, vigili del fuoco inginocchiati contro genocidio a Gaza, Viminale dispone procedimento disciplinare per 10 di loro: "In divisa non si può" Leggi anche: Contestazione disciplinare per i vigili del fuoco che manifestarono per la Palestina. Viminale: “Non si protesta in divisa” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Contestazione disciplinare per i Vigili del fuoco inginocchiati per Gaza, il Ministero: «Hanno screditato il Corpo» - Alla vigilia, il 28 gennaio a Roma, l’Usb ha annunciato un convegno «contro la repressione della libertà d’espressione e la ... lanuovasardegna.it

Sotto procedimento disciplinare i 10 pompieri inginocchiati per Gaza: “Con la divisa non si può” - Dieci vigili del fuoco di Pisa sono sotto procedimento disciplinare per aver preso parte alla manifestazione per Gaza dell'11 settembre in divisa. dire.it

Pisa, i Vigili del fuoco si inginocchiano per le vittime di Gaza, il Viminale: «Erano in divisa, discredito su tutti i pompieri» - Claudio Mariotti e altri nove colleghi (di cui sei toscani), hanno ricevuto una contestazione disciplinare per "la forma" con cui hanno preso parte alla protesta a sostegno della Palestina ... msn.com

Contestazione disciplinare per i Vigili del fuoco inginocchiati per Gaza, il Ministero: «Hanno screditato il Corpo» Ora c’è il rischio di sanzioni che vanno dalla sospensione fino al licenziamento - facebook.com facebook

