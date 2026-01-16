Domani alle 21, al teatro comunale Italia di Rocca San Casciano, va in scena il secondo spettacolo della stagione invernale:

Domani alle 21, torna al teatro comunale Italia di Rocca San Casciano il secondo spettacolo della stagione teatrale invernale, intitolato ‘ I vicini scomodi ’, tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Matatia, per la regia di Giuseppe Verrelli e la produzione del Teatro delle Forchette (Infoline e prenotazione: 0543.1713530, email: [email protected]). Nissim Matatia è un giovane ebreo greco, nativo di Corfù. All’inizio del Novecento si trasferisce in Italia, stabilendosi a Forlì, dove apre una pellicceria che in pochi anni diventa un’attività frequentata. Sposato con Matilde Hakim, correligionaria di Smirne, ha tre figli: Beniamino detto Nino, Camelia e Roberto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘I vicini scomodi’: in scena la storia dei Matatia

Leggi anche: In scena gli orrori del fascismo in Romagna, torna a teatro lo spettacolo "I vicini scomodi"

Leggi anche: “L’immaginifica storia di Espérer”: in scena un racconto teatrale nato dall’esperienza dei migranti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

"Come fai a fotografare i merli acquaioli" freddo fango rovi umidità del torrente sassi sempre scomodi crampi da immobilismo pose contorsionistiche apnea quando si posano vicini Ma li si ama lo stesso facebook