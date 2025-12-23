In scena gli orrori del fascismo in Romagna torna a teatro lo spettacolo I vicini scomodi

Il Teatro Italia di Rocca San Casciano ospita sabato 17 gennaio la rappresentazione teatrale

Sabato 17 gennaio, il Teatro Italia di Rocca San Casciano ospita lo spettacolo "I vicini scomodi", tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Matatia. Protagonista del racconto è Nissim, un giovane e intraprendente ebreo greco, nativo di Corfù. All’inizio del Novecento lascia la sua terra per. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

