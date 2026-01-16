«”Il tempo in me” è una canzone che parla del tempo, che è anche un elemento base per la musica. Che si tratti di velocità o di lunghezza, ogni canzone ha un suo ritmo, un suo respiro. Il suo tempo. In tempi recenti la richiesta per la durata di una canzone, nei circuiti ufficiali, è drasticamente scesa sotto i tre minuti, con una benevolenza disposta a un limite massimo di tre minuti e quindici secondi». Con queste parole, in un post su Instagram, i Subsonica hanno presentato il loro nuovo singolo Il tempo in me, uscito oggi. Il messaggio spiega: «Sorge la spontanea curiosità di domandarci il perché. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I Subsonica combattono la fretta nel nuovo singolo “Il tempo in me”

Leggi anche: I Subsonica annunciano il nuovo singolo “Il Tempo in Me”

Leggi anche: Subsonica, la band pubblica il singolo Il tempo in me, insieme al videoclip

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

I Subsonica combattono la fretta nel nuovo singolo “Il tempo in me” - L'articolo I Subsonica combattono la fretta nel nuovo singolo “Il tempo in me” proviene da Metropolitan Magazine. msn.com