subsonica la band pubblica il singolo il tempo in me insieme al videoclip

Il tempo in me è il nuovo singolo dei Subsonica, da oggi in digitale e in radio, fuori anche il videoclip. Il tempo in me è il nuovo singolo dei Subsonica, da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Epic RecordsSony Music Italy. Il brano – che anticipa l’uscita dell’undicesimo album in studio, in uscita in primavera – è accompagnato dal videoclip e arriva in attesa di celebrare il trentennale di carriera con Cieli su Torino 96-26, quattro concerti speciali. Info e biglietti. Il videoclip è un viaggio nella storia artistica e personale della band, raccontato attraverso una sequenza di fotografie – animate da effetti speciali e transizioni – che li immortalano nel tempo: dalla giovinezza al presente, tra momenti di vita quotidiana, sul palco e in studio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

