I Subsonica annunciano il nuovo singolo Il Tempo in Me

I Subsonica annunciano il lancio del nuovo singolo “Il Tempo in Me”, disponibile dal 16 gennaio per Epic Records/Sony Music Italy. L’uscita anticipa le celebrazioni per il trentennale di carriera della band, che include quattro concerti speciali intitolati “Cieli su Torino 96-26”. Il brano, già disponibile in pre-save, rappresenta un nuovo passo nel percorso artistico del gruppo, pronto a essere ascoltato dai fan e dagli appassionati di musica italiana.

Milano, 13 gen. (askanews) – In attesa di celebrare il trentennale di carriera con "Cieli su Torino 96-26", quattro concerti speciali, i Subsonica annunciano il nuovo singolo "Il Tempo in Me" in uscita venerdì 16 gennaio per Epic RecordsSony Music Italy e da oggi in pre-save. Il brano anticipa l'uscita dell'undicesimo album in studio in uscita in primavera. Racconta la band: «"Il Tempo in Me" è una canzone che parla del tempo, che è anche un elemento base per la musica. Che si tratti di velocità o di lunghezza, ogni canzone ha un suo ritmo, un suo respiro. Il suo tempo. In tempi recenti la richiesta per la durata di una canzone, nei circuiti ufficiali, è drasticamente scesa sotto i tre minuti, con una benevolenza disposta a un limite massimo di tre minuti e quindici secondi.

Subsonica, il nuovo album sarà “Una Nave in una Foresta”; Puntata del 08/01/2026.

