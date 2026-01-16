I numeri di Zalone sono una gran notizia per il cinema ma pure per l' Italia che combatte il moralismo

I successi di Zalone rappresentano un segnale positivo per il cinema italiano e per il Paese stesso, che affronta sfide legate al moralismo e alla repressione. Sostenere la cultura e la capacità di sorridere, anche in momenti difficili come quelli attuali in Iran, è un modo per mantenere viva la speranza e la libertà di espressione.

Il film, oltre a essere il secondo con più incassi nella storia del paese, rappresenta uno spaccato prezioso in cui i moralisti possono essere moralizzati e il politicamente corretto può essere messo in discussione Occuparsi di sorrisi quando vi sono repressioni di massa non è semplice, lo sappiamo. Ma il caso vuole che proprio nelle ore più drammatiche dell'Iran vi sia una notizia che ci allontana per un istante dalle lacrime e che ci fa fare i conti con una realtà di segno opposto che riguarda l'Italia. Una notizia che non riguarda la politica ma che riguarda il cinema e che riguarda un risultato destinato a passare alla storia che ha a che fare con l'unico uomo dello spettacolo che potrebbe forse trovare le parole giuste per descrivere il modo ridicolo e involontariamente comico con cui un pezzo di opinione pubblica italiana sta seguendo l'evoluzione della macelleria iraniana.

Zalone, più che un film un evento - Se hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it

Checco Zalone oltre i 53 milioni: secondo incasso più alto per un film italiano - 553 euro, superando il risultato finale dello stesso Zalone di “Sole a catinelle” (51,9 milioni). rtl.it

CHECCO ZALONE ORA HA TUTTA LA TOP 5 Il nuovo film di Checco Zalone, Buen camino, ha registrato un successo straordinario, incassando €65,7 milioni in sole tre settimane di programmazione, a partire dal 25 dicembre. Numeri che l’hanno portato a su facebook

