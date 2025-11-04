Il flirt di Iva Zanicchi e Alberto Sordi | Aveva pure prenotato una suite ma nulla che vigliacca che sono stata
Iva Zanicchi mandò in bianco Alberto Sordi, che le rispose sornione: “A Zanì, non sai che tè sei persa”. Il piccante racconto della liaison mancata è una delle ‘chicche’ della “Confessione”, le interviste senza filtri di Peter Gomez che andrà in onda domani alle 22.45 sul Nove. Del resto la cantante – che è anche conduttrice tv ed ex europarlamentare di Forza Italia – non è nuova a far battere il cuore altrui: non più tardi di 5 giorni fa il mago illusionista Giucas Casella le ha dedicato, dalla platea del Grande Fratello, una dichiarazione d’amore piuttosto ‘hot’. Ma tornando all’ammirazione che l’Albertone nazionale aveva per l’ aquila di Ligonchio, la Zanicchi – 81 anni e 60 di carriera – la racconta con la tenerezza che si ha per gli episodi di gioventù. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
E' notizia di qualche giorno fa che tornerà sulla Rai "Ok il prezzo è giusto". Iva Zanicchi commenta cosi #ivazanicchi #okilprezzoègiusto #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Iva Zanicchi, i flirt: da Alberto Sordi a Richard Burton/ “Mi guardava le tet*e” - Tutti i flirt di Iva Zanicchi: da Alberto Sordi a Richard Burton. Segnala ilsussidiario.net
Iva Zanicchi “Flirt Alberto Sordi? Per scommessa”/ Katia Ricciarelli “a me amava” - Al Grande Fratello Vip le due donne raccontano i retroscena Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli al Grande Fratello ... ilsussidiario.net scrive
Gf Vip, Iva Zanicchi e il flirt con Alberto Sordi: «Sono scappata». Katia Ricciarelli: «Hai fatto male» - Stavolta l'Aquila di Ligonchio aspetta una "rivale" in amore che è tra i concorrenti del Gf Vip. Scrive ilmessaggero.it