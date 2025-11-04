Il flirt di Iva Zanicchi e Alberto Sordi | Aveva pure prenotato una suite ma nulla che vigliacca che sono stata

Iva Zanicchi  mandò in bianco  Alberto Sordi,  che le rispose sornione: “A Zanì, non sai che tè sei persa”. Il piccante racconto della liaison mancata è una delle ‘chicche’ della “Confessione”, le interviste senza filtri di Peter Gomez che andrà in onda  domani alle 22.45 sul Nove. Del resto la cantante – che è anche conduttrice tv ed ex europarlamentare di Forza Italia – non è nuova a far battere il cuore altrui: non più tardi di 5 giorni fa il mago illusionista  Giucas Casella le ha dedicato, dalla platea del Grande Fratello, una  dichiarazione d’amore piuttosto ‘hot’. Ma tornando all’ammirazione che l’Albertone nazionale aveva per l’ aquila di Ligonchio, la Zanicchi –  81 anni e 60 di carriera  – la racconta con la tenerezza che si ha per gli episodi di gioventù. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

