Checco Zalone conferma il suo successo sia al cinema che in musica, con brani tra i più ascoltati e un incasso di oltre 53 milioni di euro al botteghino. Il suo ritorno, con film come

Oltre 53 milioni incassati al botteghino e il trend non accenna a calare, Buen Camino, ormai si può certificare e senza particolari sorprese, è il film che segna il ritorno in pompa magna di Checco Zalone. Ma ci sono dei numeri altrettanto stupefacenti e meno conclamati e riguardano un altro lato del fare artistico del comico pugliese, e sono relativi alle sue canzoni. Giusto per rendere meglio l’idea buttando giù qualche numero, utilizzando Spotify, piattaforma prettamente musicale, come termometro: ad oggi Luca Medici (così all’anagrafe) raccoglie circa 330mila ascolti mensili, più di sette big del prossimo Festival di Sanremo (Aka 7even, Ditonellapiaga, LDA, Leo Gassmann, Bambole di Pezza, Colombre e Maria Antonietta), arrivando a sfiorare gli ascolti di Francesco Renga, un cantautore decisamente strutturato. 🔗 Leggi su Open.online

Checco Zalone, a Santo Stefano incassati 8 milioni. Chi è l'uomo dei record: la laurea, la rottura con Mariangela Eboli, la carriera; Checco Zalone sbanca il Natale: 5,6 milioni in 24 ore con 'Buen Camino'.

Zalone sbanca al cinema, ma scala le classifiche anche nella musica: da Angela a La Prostada Enflamada i numeri del suo successo e quali sono i suoi brani più ascoltati - Il comico pugliese su Spotify viaggia su numeri da popstar, questo perché i suoi brani, al netto della comicità, sono strutturati benissimo, per questo piacciono e nessuno si offende ... open.online