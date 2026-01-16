In un contesto di crescenti tensioni sui flussi migratori, Eva Vlaardingerbroek, attivista politica, ha ricevuto una comunicazione dal Regno Unito che annulla la sua autorizzazione di viaggio elettronica, citando motivi legati alla percezione del suo impatto sul bene pubblico. Questo episodio evidenzia le difficoltà e le restrizioni legate ai controlli migratori e alle politiche di sicurezza adottate dai paesi europei.

Eva Vlaardingerbroek, nota attivista politica di destra, ha ricevuto una mail dal Regno Unito in cui viene informata che la sua autorizzazione di viaggio elettronica è annullata: «La vostra presenza da noi non è considerata favorevole al bene pubblico». La comunicazione a Eva Vlaardingerbroek, attivista politica conservatrice olandese, è arrivata all’improvviso. Tre giorni fa, il governo britannico le ha annunciato che la sua autorizzazione elettronica per accedere nel Paese non sarebbe più stata valida a partire dal 13 gennaio di quest’anno e che pertanto, se avesse voluto raggiungere il Regno Unito, avrebbe potuto farlo solamente ottenendo un visto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «I migranti criminali entrano, io non posso»

