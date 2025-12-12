Migranti ex venditori ambulanti entrano nella moda

In Spagna, circa 700.000 migranti vivono in una condizione di incertezza tra illegalità e integrazione, secondo le stime della Caritas. Tra loro, alcuni ex venditori ambulanti stanno trovando nuove opportunità nel settore della moda, segnando un percorso di riscatto e reinserimento professionale.

In Spagna, secondo le stime della Caritas, circa 700.000 migranti si trovano attualmente in un limbo tra illegalità ed emersione. Ci sono anche storie a lieto fine. Servizio di Clara Iatosti TG2000. Tv2000.it Napoli, via Toledo, maxi-rissa tra venditori ambulanti: «Basta caos e degrado» - Cresce la tensione tra gli abusivi, che hanno scatenato una rissa in mezzo ai volti sbigottiti dei turisti, nel pieno del centro e nel pieno del week end da record di visite de ponte di Ognissanti ... ilmattino.it Stentiamo a credere a quello che vediamo. Il neoeletto consigliere campano di AVS scaccia i venditori ambulanti migranti a Napoli come un fascista o un leghista qualsiasi. Speriamo che i compagni di Sinistra Italiana prendano al più presto le distanze. Sappi - facebook.com facebook © Tv2000.it - Migranti, ex venditori ambulanti entrano nella moda

