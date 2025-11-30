’A place of safety’ di Kepler-452 è un viaggio che parla di immigrazione e soccorso in mare. I membri dell’equipaggio non sono attori ma sono veri soccorritori che condividono sul palco le loro esperienze toccanti o traumatiche che hanno vissuto in mare, intervenendo a salvare le vite di naufraghi provenienti dall’Africa. Questi vanno incontro a pericoli mortali, speranzosi di trovare una vita migliore per scappare da guerre e carestie. Oltre ai soccorritori è presente l’attore Nicola Borghesi che ha deciso di prendere parte ad una missione per poterla raccontare nello spettacolo. L’opera è ambientata in una nave di soccorso, con membri dell’equipaggio provenienti da nazioni diverse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Entrano in scena i soccorritori dei migranti