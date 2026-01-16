Negli ultimi anni si nota una crescente tendenza tra i club di calcio di élite a preferire allenatori più disponibili e meno critici, spesso chiamati “yes men”. Questa evoluzione, sottolineata da Jamie Carragher sul Telegraph, evidenzia come l’immagine e la gestione delle squadre siano cambiate, privilegiando figure meno provocatorie rispetto ai grandi manager storici come Ancelotti. Un fenomeno che riflette le nuove dinamiche del calcio moderno e le sue esigenze di stabilità e consenso.

“Quando i club d’élite cambiano allenatore, ci si aspetta che la risposta sia “wow”, non “eh?”. E’ un attacco fulminante quello di Jamie Carragher sul Telegraph. Invece le ultime scelte di Manchester United e Chelsea sono ormai alla fase “eh?”. Ed è una tendenza, secondo il commentatore ex Liverpool: “ Dimostrano che la tradizionale bestia manageriale, pronta, desiderosa e in attesa di assumere il controllo dei club più importanti, è una specie in via di estinzione. L’ascesa di Rosenior e Carrick è un duro riflesso di quanto sia cambiato il calcio”. Per i grandi club che vagliano una rosa di candidati idonei, ci deve essere una domanda chiave e prioritaria: questo allenatore ci offre le migliori possibilità di vincere la Premier League? Per quanto riguarda Rosenior e Carrick, la risposta è no. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

I grandi manager tipo Ancelotti sono una specie in via d'estinzione, i top club ora cercano yes men (Telegraph)

