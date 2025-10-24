Uccide due esemplari di Ibis eremita specie in via d' estinzione | denunciato bracconiere
Uccide due esemplari di una specie protetta e in via d'estinzione: denunciato bracconiere a Dubino. Lo scorso 21 ottobre 2024, durante un’operazione frutto di proficue indagini avvenute nei giorni precedenti, a seguito di delega della Procura di Sondrio, i Carabinieri forestali delle province di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In Islanda sono arrivate le zanzare, trovati i primi tre esemplari - facebook.com Vai su Facebook
Uccide due esemplari di Ibis eremita, specie in via d'estinzione: denunciato bracconiere - Sondrio lo hanno individuato grazie agli spostamenti sospetti dei due volatili, monitorati tramite Gps. leccotoday.it scrive