Indonesia una specie rara di orango rischia l’estinzione a causa delle alluvioni
Le recenti alluvioni in Indonesia hanno messo in grave pericolo una rara specie di orango, già a rischio critico di estinzione. Ricercatori hanno allertato sui potenziali effetti di questi eventi naturali sulla sopravvivenza di questa specie vulnerabile, evidenziando l’urgenza di interventi per proteggerla.
Il 12 dicembre alcuni ricercatori hanno lanciato l’allarme sulle possibili conseguenze delle devastanti alluvioni che di recente hanno colpito l’Indonesia su una specie di orango in pericolo critico di estinzione. Leggi. Internazionale.it
L’orango di Tapanuli minacciato dalla corsa all’oro. A Sumatra l’estinzione della scimmia più rara al mondo è già iniziata - Il Martabe gold mine, una vasta miniera costruita all’estremo nord dell’isola, sta per diventare la tomba di questo mammifero ... msn.comIl ranger Amran Siagian lancia un allarme: a causa delle recenti alluvioni in Indonesia, e le conseguenti frane che hanno colpito la zona, gli oranghi di Tapanuli, specie diffusa nell’isola di Sumatra, sono spariti. La situazione va ad aggiungersi a un quadro già - facebook.com facebook
