Istat | inflazione accelera a dicembre

Secondo le stime preliminari dell’Istat, a dicembre 2025 l’inflazione si è leggermente accelerata, con un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente e del 1,2% su base annua. Il dato annuo torna così al livello di ottobre, riflettendo una lieve ripresa dei prezzi al consumo. Questi dati forniscono un quadro aggiornato sull’andamento dell’inflazione nel contesto economico attuale.
11.37 Secondo le stime preliminari, nel mese di dicembre 2025 l'indice prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) al lordo dei tabacchi registra +0,2% su base mensile e +1,2% su base annua (da +1,1% del mese precedente) tornando al livello di ottobre. Nella media 2025 i prezzi al consumo crescono dell'1,5% sull'anno precedente, in accelerazione sul dato registrato nel 2024 (+1,0%). Il cosiddetto "carrello della spesa" passa da +1,5% di novembre a +2,2%. Mentre i prodotti ad alta frequenza d'acquisto passano da +2,0% a +2,2%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
