Istat a ottobre l’inflazione scende all’1,2 per cento grazie al minor costo degli alimenti non lavorati e ai prezzi energetici

Secondo i nuovi dati Istat a ottobre, su stime preliminari, l’inflazione rallenta sensibilmente, scendendo a +1,2% (appena al di sotto del valore di fine 2024). Una decelerazione data dal marcato ridimensionamento del ritmo di crescita dei prezzi degli alimentari non lavorati (+1,9% da +4,8%) e del calo di quelli degli energetici regolamentati (-0,8% da +13,9% a settembre). Dove salgono i prezzi: servizi ricreativi. L’inflazione di fondo? Invariata. L’ Istat segnala l’accelerazione dei prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,1% a +3,3%) e sottolinea che nel mese di ottobre l'” inflazione di fondo “, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta invariata (a +2,0%) e quella al netto dei soli beni energetici rallenta (da +2,1% a +2,0%). 🔗 Leggi su Open.online