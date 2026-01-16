Hudson Williams e Connor Storrie il debutto in passerella ma divisi alla Milano Fashion Week?

Hudson Williams e Connor Storrie, protagonisti della serie Heated Rivalry, parteciperanno alla Milano Fashion Week. Si tratta del loro debutto in passerella, seppur in occasioni separate. La partecipazione di entrambi rappresenta un momento importante per la manifestazione, confermando il loro crescente ruolo nel mondo della moda. La presenza dei due giovani modelli aggiunge interesse e attenzione all’evento, sottolineando l’importanza di Milano come centro internazionale della moda.

I protagonisti della fortunata serie Heated Rivalry prenderanno parte alla Settimana della Moda meneghina. Hudson Williams per Dsquared2 e Connor Storrie per Dolce & Gabbana: una prima volta che porterà i giovani attori canadesi a conquistare anche la fashion industry Hudson Williams e Connor Storrie sono gli uomini del momento, da protagonisti dei Golden Globe 2026, a prossime star dell'imminente Milano Fashion Week Uomo Autunno-Inverno 202627. Tra le celeb più cool di oggi ci sono, senza ombra di dubbio, loro due - protagonisti della serie Heated Rivalry - pronti più che mai a fare il suo ingresso nel mondo della moda dalla porta principale.

