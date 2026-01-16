Ho visto il marito di Federica lavare il cassone del camion La testimonianza scombina i piani

Una testimonianza recente ha evidenziato il marito di Federica Torzullo mentre lavava il cassone del camion, aggiungendo un elemento alla vicenda della sua scomparsa. Federica, 41 anni, madre di un bambino di 10 anni, è scomparsa lo scorso 8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Questo dettaglio potrebbe rappresentare un importante aspetto da approfondire nell’indagine, offrendo nuovi spunti sulla vicenda.

Un tassello importante emerge nel caso della scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, madre di un bambino di 10 anni, sparita lo scorso 8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. A fornire un dettaglio chiave è stato un collega di Claudio Carlomagno, marito della donna e attualmente indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Ai microfoni del programma Mediaset “Dentro la Notizia”, l'uomo ha raccontato di aver visto Carlomagno venerdì 9 gennaio, intorno alle 14:15, presso il deposito dove l'imprenditore tiene i mezzi edili. “Il cassone del camion era vuoto e sollevato – ha dichiarato – lo stava solo lavando con il tubo dell'acqua. 🔗 Leggi su Iltempo.it

