Una testimonianza recente ha evidenziato il marito di Federica Torzullo mentre lavava il cassone del camion, aggiungendo un elemento alla vicenda della sua scomparsa. Federica, 41 anni, madre di un bambino di 10 anni, è scomparsa lo scorso 8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Questo dettaglio potrebbe rappresentare un importante aspetto da approfondire nell’indagine, offrendo nuovi spunti sulla vicenda.

Un tassello importante emerge nel caso della scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, madre di un bambino di 10 anni, sparita lo scorso 8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. A fornire un dettaglio chiave è stato un collega di Claudio Carlomagno, marito della donna e attualmente indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Ai microfoni del programma Mediaset “Dentro la Notizia”, l'uomo ha raccontato di aver visto Carlomagno venerdì 9 gennaio, intorno alle 14:15, presso il deposito dove l'imprenditore tiene i mezzi edili. “Il cassone del camion era vuoto e sollevato – ha dichiarato – lo stava solo lavando con il tubo dell'acqua. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Ho visto il marito di Federica lavare il cassone del camion”. La testimonianza scombina i piani

Leggi anche: Federica Torzullo, il racconto di un collega del marito: «L’ho visto lavare il cassone del camion con il tubo dell’acqua»

Leggi anche: Federica Torzullo, il collega del marito: «L?ho visto lavare il cassone del camion con il tubo dell?acqua»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Federica Torzullo, parla un testimone: Ho visto il marito il giorno della scomparsa; Federica Torzullo, trovate numerose tracce di sangue: “Ho visto il marito lavare il camion”; Federica Torzullo, il racconto di un collega del marito: «L'ho visto lavare il cassone del camion con il tubo dell'acqua; “L’ho visto lavare il cassone del camion con il tubo dell'acqua”. Il racconto choc di un collega del marito di Federica Torzullo.

Federica Torzullo scomparsa, un collega del marito: "L'ho visto lavare il camion" - Le ricerche proseguono, mentre i carabinieri vagliano la ricostruzione del compagno Claudio Carlomagno ... today.it