Federica Torzullo il collega del marito | L?ho visto lavare il cassone del camion con il tubo dell?acqua

Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara Sabazia lo scorso giovedì, è al centro delle ricerche in corso. Tra le informazioni raccolte, una testimonianza segnala di averla vista lavare il cassone di un camion con il tubo dell’acqua. Le autorità continuano a cercare indizi utili per ritrovarla e fare chiarezza sulla sua scomparsa.

Continuano senza sosta le ricerche di Federica Torzullo, la donna di cui si sono perse le tracce dallo scorso giovedì ad Anguillara Sabazia. Al momento, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati il marito, Claudio Carlomagno, con l'ipotesi di reato di omicidio. Nonostante l'accusa formale, il corpo della donna non è ancora stato rinvenuto, spingendo gli inquirenti a concentrarsi su ogni possibile traccia materiale. Un elemento potenzialmente decisivo è emerso durante la trasmissione Dentro la notizia su Rete 4. Un collega di Carlomagno ha raccontato di averlo visto venerdì scorso, intorno alle 14:15, presso il deposito dei mezzi edili. 🔗 Leggi su Leggo.it

