Federica Torzullo il racconto di un collega del marito | L’ho visto lavare il cassone del camion con il tubo dell’acqua

«Claudio l’ho visto venerdì intorno alle 14.15, stava al deposito dove ha il rimessaggio dei mezzi edili, stava lavando il cassone del camion con il tubo dell’acqua». A parlare è un collega di Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa giovedì da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Ai microfoni di Dentro la notizia, programma del Tg4, l’uomo ha rilasciato la propria testimonianza, fornendo un dettaglio della storia che potrebbe imprimere una svolta alle indagini degli inquirenti. Al momento, Carlomagno è indagato per omicidio, ma il corpo della moglie non si trova. 🔗 Leggi su Open.online

"L'ho visto lavare il cassone del camion con il tubo dell'acqua". Il racconto choc di un collega del marito di Federica Torzullo - I Ris hanno verificato il tachigrafo dei mezzi dell'azienda di Claudio Carlomagno, indagato per omicidio.