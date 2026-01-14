L'appello di Helena Prestes | Mio padre ha avuto un incidente non riusciamo a trovarlo
Helena Prestes ha rivolto un appello ai propri sostenitori per chiedere aiuto nella ricerca di suo padre, coinvolto in un incidente recentemente avvenuto. La cantante ha condiviso la situazione, chiedendo collaborazione nel diffondere l’informazione e nel supportare le operazioni di ricerca. La comunicazione è stata fatta con tono sobrio e diretto, nell’obiettivo di ottenere rapidamente ogni possibile dettaglio utile per rintracciare il familiare scomparso.
Helena Prestes ha lanciato un appello urgente ai fan dopo aver saputo che suo padre ha avuto un incidente. L'uomo è caduto davanti a una macelleria a San Carlos, in Brasile, ed è stato portato in ospedale per ricevere assistenza. "Era senza documenti, non siamo ancora risuciti a trovarlo", ha spiegato l'ex concorrente del GF Vip. 🔗 Leggi su Fanpage.it
