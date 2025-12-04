HBO Max sbarca in Italia il 13 gennaio | sulla nuova piattaforma Portobello Melania Rea A Knight of the Seven Kingdoms

Spettacolo.eu | 4 dic 2025

La nuova piattaforma HBO Max debutta in Italia con le serie A Knight of the Seven Kingdoms e Industry, i film di Dune, The Batman e Harry Potter, gli italiani Portobello e la serie su Melania Rea, e i Giochi Olimpici Invernali 2026. HBO Max debutterà nel nostro Paese il 13 gennaio 2026, riunendo in un’unica piattaforma le serie HBO Original e Max Original, i film Warner Bros. Pictures, le produzioni Warner Bros. Television, i titoli dell’universo DC e l’offerta sportiva di Eurosport. Tra i contenuti globali più attesi ci saranno A Knight of the Seven Kingdoms, nuova serie ambientata nell’universo di Game of Thrones, le nuove stagioni di The Last of Us, House of the Dragon, The White Lotus, Euphoria, IT: Welcome to Derry e Industry. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

hbo max sbarca in italia il 13 gennaio sulla nuova piattaforma portobello melania rea a knight of the seven kingdoms

© Spettacolo.eu - HBO Max sbarca in Italia il 13 gennaio: sulla nuova piattaforma Portobello, Melania Rea, A Knight of the Seven Kingdoms

