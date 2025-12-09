A Knight of the Seven Kingdoms | Il prossimo spin-off di GOT garantirà una serie all’anno per la HBO
Il franchise in espansione de Il Trono di Spade (Game of Thrones) di HBO sta finalmente risolvendo una delle maggiori frustrazioni dei fan: le lunghe attese tra le stagioni. Con House of the Dragon già proiettato verso la terza (2026) e quarta (2028) stagione, la rete sta pianificando un ambizioso calendario di spin-off di Westeros che potrebbe portare a una nuova serie in onda ogni anno fino al 2030. A Knight of the Seven Kingdoms: Lo spin-off HBO che garantisce uscite annuali. La prossima serie ad arrivare è A Knight of the Seven Kingdoms (A Knight of the Seven Kingdoms). Questo spin-off, sebbene ambientato ancora una volta nel mondo di Casa Targaryen, si discosta dalle battaglie epiche di draghi e Estranei di Game of Thrones e House of the Dragon. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
