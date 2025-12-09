A Knight of the Seven Kingdoms | Il prossimo spin-off di GOT garantirà una serie all’anno per la HBO

Nerdpool.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il franchise in espansione de Il Trono di Spade (Game of Thrones) di HBO sta finalmente risolvendo una delle maggiori frustrazioni dei fan: le lunghe attese tra le stagioni. Con House of the Dragon già proiettato verso la terza (2026) e quarta (2028) stagione, la rete sta pianificando un ambizioso calendario di spin-off di Westeros che potrebbe portare a una nuova serie in onda ogni anno fino al 2030. A Knight of the Seven Kingdoms: Lo spin-off HBO che garantisce uscite annuali. La prossima serie ad arrivare è A Knight of the Seven Kingdoms (A Knight of the Seven Kingdoms). Questo spin-off, sebbene ambientato ancora una volta nel mondo di Casa Targaryen, si discosta dalle battaglie epiche di draghi e Estranei di Game of Thrones e House of the Dragon. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

a knight of the seven kingdoms il prossimo spin off di got garantir224 una serie all8217anno per la hbo

© Nerdpool.it - A Knight of the Seven Kingdoms: Il prossimo spin-off di GOT garantirà una serie all’anno per la HBO

Leggi anche questi approfondimenti

A Knight of the Seven Kingdoms: Il trailer ufficiale del nuovo spin-off de Il Trono di Spade - Debutterà il 18 gennaio su HBO Max, anche in Italia, A Knight of the Seven Kingdoms, la serie che racconterà una nuova storia prequel rispetto alla guerra per il Trono di Spade. Da comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Knight Of The Seven