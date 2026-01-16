Ha un coltello ma è un falso allarme | lite in famiglia si sgonfia all' arrivo della polizia

Nella salita di Gretta, una segnalazione di lite familiare ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. All’arrivo della polizia, la situazione si è chiarita: l’allarme di un coltello è risultato infondato, e il conflitto si è risolto senza ulteriori conseguenze. Un episodio che sottolinea l’importanza di gesti responsabili e di un intervento tempestivo per prevenire escalation.

Tragedia sfiorata in salita di Gretta. Oggi, 16 gennaio, al numero di emergenza è arrivata la segnalazione di una lite familiare in corso. Stando alle prime informazioni di cui disponevano le forze dell'ordine – come confermato dalla questura –, una delle persone coinvolte stava impugnando un coltello. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato: gli agenti sono entrati nell'abitazione incriminata indossando i giubbotti antiproiettile, ma quando sono arrivati hanno trovato una situazione più tranquilla di quella prospettata. Nessuno sarebbe rimasto ferito. L'ultimo caso analogo, solo due giorni fa nella parte alta di viale Venti settembre, è sfociato in una lesione alla testa.

